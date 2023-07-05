Мост связывает сельчан из Джидинского района с «большой землёй»
В Джидинском районе Бурятии поднимается уровень реки Джида. Сегодня стало известно, что ограничено движение на понтонном мосту, который связывает жителей сёл Дырестуй и Зарубино с «большой землёй».
Об ограничении движения на переправе сообщается в группе «Джида-инфо».
Отметим, в районе села Нижний Торей река Джида поднялась на 15 сантиметров, в районе села Оёр – на 6 сантиметров.
По-прежнему отрезан проезд к сёлам Тохой и Укыр-Челон. Как сообщал «Байкал-Daily», вышедшая из берегов река Джида подтопила там автодорогу ещё несколько дней назад.
Понтонную переправу через Джиду каждую весну наводят по просьбе властей Бурятии военные инженеры. Прежний деревянный мост здесь давно рухнул, и потому жители Зарубино фактически отрезаны от райцентра и Улан-Удэ. Зимой они переправляются по льду, а в тёплое время года на помощь ежегодно приходят военные, устанавливая понтонный мост.
Переправа от военных даёт связь с «большой землёй». Жители села Зарубино могут посещать районный центр, медицинские учреждения, беспрепятственно доставлять продукты питания, ГСМ, своевременно получать почту и, в случае необходимости, вызывать экстренные службы.
В Бурятии подтопило понтонный мост
Происшествия, Фото:
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