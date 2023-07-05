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Улан-удэнец из федерального розыска попался на краже красной рыбы

Улан-удэнец из федерального розыска попался на краже красной рыбы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Четыре упаковки вор спрятал за пазуху

В Улан-Удэ задержали скрывавшегося от правосудия мужчину, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл в круглосуточный продуктовый магазин, где сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники рассказали, что посетитель пытался украсть товар.

По камерам видеонаблюдения, установленным в магазине, работники увидели, как мужчина спрятал себе за пазуху четыре упаковки с красной рыбой и направился к выходу. Работники супермаркета сразу же нажали тревожную кнопку. Кроме рыбы, у мужчины была принесённая с собой бутылка со спиртным.

При проверке документов росгвардейцы выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске за невозвращение в исправительное учреждение.

Задержанный, 33-летний улан-удэнец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции. Украденную рыбу стоимостью более 2,5 тысяч рублей у него изъяли и вернули в магазин.



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