Улан-удэнец из федерального розыска попался на краже красной рыбы

Четыре упаковки вор спрятал за пазуху



В Улан-Удэ задержали скрывавшегося от правосудия мужчину, сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл в круглосуточный продуктовый магазин, где сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники рассказали, что посетитель пытался украсть товар.



По камерам видеонаблюдения, установленным в магазине, работники увидели, как мужчина спрятал себе за пазуху четыре упаковки с красной рыбой и направился к выходу. Работники супермаркета сразу же нажали тревожную кнопку. Кроме рыбы, у мужчины была принесённая с собой бутылка со спиртным.



При проверке документов росгвардейцы выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске за невозвращение в исправительное учреждение.



Задержанный, 33-летний улан-удэнец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции. Украденную рыбу стоимостью более 2,5 тысяч рублей у него изъяли и вернули в магазин.







