41-летний улан-удэнец обокрал 63-летнюю сожительницу

Он сбежал, но затем вернулся обратно



2 июля в отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от 63-летней улан-удэнки о краже. Женщина сообщила, что из её квартиры пропали 65 тысяч рублей и два золотых кольца.



Также исчез и 41-летний сожитель женщины, который накануне говорил о планах уехать на вахту на Камчатку.



Заявительница рассказала полицейским, что пыталась выйти на связь с мужчиной. Однако из этого ничего не вышло. Разуверившись в гражданском супруге, у которого, к тому же, имелись судимости, она и обратилась в полицию.



Спустя пару дней мужчина вернулся домой. Он признался в краже и заверил возлюбленную, что сейчас раскаивается.



Признательные показания он дал и полицейским, доставившим его в орган внутренних дел.



- Так, злоумышленник рассказал, что узнав о тайнике сожительницы, похитил все сбережения, а вместе с ними – ювелирные изделия, которые сбыл. Все деньги подозреваемый прогулял в гостинице и кафе, но обещал возместить причиненный ущерб. Отметим, ранее он был неоднократно судим за разбои и наркопреступления и в 2021 году вышел из мест лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело о краже.

