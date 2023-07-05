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41-летний улан-удэнец обокрал 63-летнюю сожительницу

41-летний улан-удэнец обокрал 63-летнюю сожительницу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он сбежал, но затем вернулся обратно

2 июля в отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от 63-летней улан-удэнки о краже. Женщина сообщила, что из её квартиры пропали 65 тысяч рублей и два золотых кольца.

Также исчез и 41-летний сожитель женщины, который накануне говорил о планах уехать на вахту на Камчатку.

Заявительница рассказала полицейским, что пыталась выйти на связь с мужчиной. Однако из этого ничего не вышло. Разуверившись в гражданском супруге, у которого, к тому же, имелись судимости, она и обратилась в полицию.

Спустя пару дней мужчина вернулся домой. Он признался в краже и заверил возлюбленную, что сейчас раскаивается.

Признательные показания он дал и полицейским, доставившим его в орган внутренних дел.

- Так, злоумышленник рассказал, что узнав о тайнике сожительницы, похитил все сбережения, а вместе с ними – ювелирные изделия, которые сбыл. Все деньги подозреваемый прогулял в гостинице и кафе, но обещал возместить причиненный ущерб. Отметим, ранее он был неоднократно судим за разбои и наркопреступления и в 2021 году вышел из мест лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело о краже. 
кража

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