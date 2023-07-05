Он сбежал, но затем вернулся обратно
2 июля в отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от 63-летней улан-удэнки о краже. Женщина сообщила, что из её квартиры пропали 65 тысяч рублей и два золотых кольца.
Также исчез и 41-летний сожитель женщины, который накануне говорил о планах уехать на вахту на Камчатку.
Заявительница рассказала полицейским, что пыталась выйти на связь с мужчиной. Однако из этого ничего не вышло. Разуверившись в гражданском супруге, у которого, к тому же, имелись судимости, она и обратилась в полицию.
Спустя пару дней мужчина вернулся домой. Он признался в краже и заверил возлюбленную, что сейчас раскаивается.
Признательные показания он дал и полицейским, доставившим его в орган внутренних дел.
- Так, злоумышленник рассказал, что узнав о тайнике сожительницы, похитил все сбережения, а вместе с ними – ювелирные изделия, которые сбыл. Все деньги подозреваемый прогулял в гостинице и кафе, но обещал возместить причиненный ущерб. Отметим, ранее он был неоднократно судим за разбои и наркопреступления и в 2021 году вышел из мест лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело о краже.
41-летний улан-удэнец обокрал 63-летнюю сожительницу
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Четыре упаковки вор спрятал за пазуху
Он сбежал, но затем вернулся обратно
Он ехал ночью на Левом берегу
Александр Бастрыкин отдал поручение главному следователю Бурятии
Мужчина задушил жертву
Мужчину ищут спасатели, полицейские, волонтёры
Они отняли деньги, машину и квартиру
Произошла авария
Подтоплены оказались более 100 домов
Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём
Женщина получила тяжёлые травмы
Автомобилистов просят отказаться от поездок
Его из реки унесло в Байкал
Пожар потушили шесть человек
Происшествия, 04.07.2023
На днях в регионе выпало большое количество осадков