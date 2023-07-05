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Автоинспекторы Улан-Удэ поймали пьяного водителя благодаря Telegram-боту

Автоинспекторы Улан-Удэ поймали пьяного водителя благодаря Telegram-боту
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Он ехал ночью на Левом берегу

В Telegram-бот @gibdd03_bot ночью 28 июня поступило сообщение о пьяном водителе на улицах Улан-Удэ. Очевидец написал, что со стороны Левого берега в центр едет автомобиль «Тойота Аллион», водитель которого, вероятно, пьян.

Ближайший экипаж ДПС незамедлительно выехал на место. За рулем полицейские обнаружили 34-летнего водителя. Результат его освидетельствования показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 1,33 мг/л.

- В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП. Автомобиль улан-удэнца перемещён на специализированную штрафстоянку, - сообщили в МВД по Бурятии.

 
Госавтоинспекция поблагодарила бдительного гражданина. 

В начале года в Улан-Удэ был запущен сервис по приёму анонимных сообщений от граждан о водителях, управляющих транспортом с признаками опьянения. Через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot сообщения автоматически поступают в чат инспекторов ДПС для оперативного реагирования и пресечения нарушений ПДД. В обращении необходимо указать дату, время и место нарушения или приложить фотографию транспортного средства. Все сообщения принимаются на условиях анонимности.

водители алкогольное опьянение ГИБДД

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