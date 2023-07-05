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Председатель СК затребовал доклад о проверке по избиению девочки в Улан-Удэ

Председатель СК затребовал доклад о проверке по избиению девочки в Улан-Удэ
Происшествия, 
Александр Бастрыкин отдал поручение главному следователю Бурятии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал от руководителя СУ СК РФ по Бурятии Вячеслава Сухорукова доклад о ходе проверки инцидента с недавним избиением 16-летней девочки.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно, что следователи начали доследственную проверку по избиению 16-летней девочки толпой подростков. Видео появилось в телеграм-каналах. Предварительно установлено, что жестокое избиение произошло ещё месяц назад на улице Лебедева в Улан-Удэ.

- Следователями будет установлена полная картина происшествия и несовершеннолетние, осуществляющие противоправные действия на видеозаписи. После их действиям будет дана надлежащая правовая оценка. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову представить доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах, - сообщает пресс-служба Следкома.

следственный комитет

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