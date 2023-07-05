Александр Бастрыкин отдал поручение главному следователю Бурятии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал от руководителя СУ СК РФ по Бурятии Вячеслава Сухорукова доклад о ходе проверки инцидента с недавним избиением 16-летней девочки.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно, что следователи начали доследственную проверку по избиению 16-летней девочки толпой подростков. Видео появилось в телеграм-каналах. Предварительно установлено, что жестокое избиение произошло ещё месяц назад на улице Лебедева в Улан-Удэ.
- Следователями будет установлена полная картина происшествия и несовершеннолетние, осуществляющие противоправные действия на видеозаписи. После их действиям будет дана надлежащая правовая оценка. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову представить доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах, - сообщает пресс-служба Следкома.
Председатель СК затребовал доклад о проверке по избиению девочки в Улан-Удэ
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Четыре упаковки вор спрятал за пазуху
Он сбежал, но затем вернулся обратно
Он ехал ночью на Левом берегу
Александр Бастрыкин отдал поручение главному следователю Бурятии
Мужчина задушил жертву
Мужчину ищут спасатели, полицейские, волонтёры
Они отняли деньги, машину и квартиру
Произошла авария
Подтоплены оказались более 100 домов
Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём
Женщина получила тяжёлые травмы
Автомобилистов просят отказаться от поездок
Его из реки унесло в Байкал
Пожар потушили шесть человек
Происшествия, 04.07.2023
На днях в регионе выпало большое количество осадков