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Жителя Иркутской области осудили за убийство молодой женщины

Жителя Иркутской области осудили за убийство молодой женщины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина задушил жертву

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области предстал перед судом 48-летний мужчина, который задушил 32-летнюю знакомую почти шесть лет назад. Его признали виновным в убийстве.

Преступление произошло в сентябре 2017 года в посёлке Усть-Ордынский. Пьяный мужчина поссорился со знакомой и задушил её. После чего вывез тело к карьеру и сбросил его туда.

Убийство удалось раскрыть в августе 2022 года.

- Поскольку преступление было совершено в условиях неочевидности, оно пять лет оставалось не раскрытым, однако розыск подозреваемого не прекращался. В августе 2022 года мужчина был задержан сотрудниками полиции. На допросе следователям он признался в убийстве, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Суд приговорил мужчину к 7,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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