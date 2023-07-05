Жителя Иркутской области осудили за убийство молодой женщины

Мужчина задушил жертву
В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области предстал перед судом 48-летний мужчина, который задушил 32-летнюю знакомую почти шесть лет назад. Его признали виновным в убийстве.
Преступление произошло в сентябре 2017 года в посёлке Усть-Ордынский. Пьяный мужчина поссорился со знакомой и задушил её. После чего вывез тело к карьеру и сбросил его туда.
Убийство удалось раскрыть в августе 2022 года.
- Поскольку преступление было совершено в условиях неочевидности, оно пять лет оставалось не раскрытым, однако розыск подозреваемого не прекращался. В августе 2022 года мужчина был задержан сотрудниками полиции. На допросе следователям он признался в убийстве, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Суд приговорил мужчину к 7,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
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Происшествия, Фото:
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