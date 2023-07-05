Мужчину ищут спасатели, полицейские, волонтёры
5 июля спасатели Бурятской республиканской спасательной службы выехали в Закаменский район на поиски пропавшего 65-летнего мужчины.
30 июня пенсионер вышел из гостевого дома в местности Майсота в лес. Обратно он не вернулся.
- Мужчина ушёл в лес по направлению к реке Джида и по настоящее время не вернулся. В поисках пропавшего также задействованы сотрудники полиции, родственники и добровольцы из числа местных жителей, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
О ходе поисковых работ будет сообщено позднее.
В Бурятии пенсионер ушёл из гостевого дома в лес и пропал
Происшествия, Фото:
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