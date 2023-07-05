В Бурятии пенсионер ушёл из гостевого дома в лес и пропал

Мужчину ищут спасатели, полицейские, волонтёры



5 июля спасатели Бурятской республиканской спасательной службы выехали в Закаменский район на поиски пропавшего 65-летнего мужчины.



30 июня пенсионер вышел из гостевого дома в местности Майсота в лес. Обратно он не вернулся.



- Мужчина ушёл в лес по направлению к реке Джида и по настоящее время не вернулся. В поисках пропавшего также задействованы сотрудники полиции, родственники и добровольцы из числа местных жителей, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



О ходе поисковых работ будет сообщено позднее.



