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В Бурятии пенсионер ушёл из гостевого дома в лес и пропал

В Бурятии пенсионер ушёл из гостевого дома в лес и пропал
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину ищут спасатели, полицейские, волонтёры

5 июля спасатели Бурятской республиканской спасательной службы выехали в Закаменский район на поиски пропавшего 65-летнего мужчины.

30 июня пенсионер вышел из гостевого дома в местности Майсота в лес. Обратно он не вернулся.

- Мужчина ушёл в лес по направлению к реке Джида и по настоящее время не вернулся. В поисках пропавшего также задействованы сотрудники полиции, родственники и добровольцы из числа местных жителей, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

О ходе поисковых работ будет сообщено позднее.

пропавшие без вести

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