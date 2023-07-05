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В Забайкалье задержали преступную группу со «смотрящими»

В Забайкалье задержали преступную группу со «смотрящими»
Происшествия, 
Они отняли деньги, машину и квартиру

В Забайкальском крае полицейские накрыли организованное преступное сообщество, состоящее из 14 человек. Все они жители Оловяннинского района; подозреваются в вымогательствах и разбоях.

 
Подозреваемые под надуманными предлогами забирали у жителей района деньги, а также имущество. 

- Одного потерпевшего они заставили передать участнику преступного сообщества право собственности на квартиру в Ясногорске, ещё у одного – на автомашину. Общий ущерб, причинённый противоправными действиями задержанных, составил около 1 500 000 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Вымогательство». Все участники были заключены под стражу.

Кроме того, полицейские задержали 62-летнего мужчину, который занимал высшую должность в преступной иерархии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества».

Установлено, что в сообщество входило два структурных подразделения. Их возглавляли участники сообщества, так называемые «смотрящие» за населёнными пунктами Оловяннинского района. Десять участников банды искали потенциальных жертв, действовали по согласованию лидеров группы и совершали имущественные преступления.

Большинство участников организованного преступного сообщества, включая их лидера, сейчас содержатся под стражей.

разбой вымогательство

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