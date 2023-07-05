Житель Бурятии потерял «Жигули» из-за пьяной езды

Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём



33-летний житель села Старые Ключи Бичурского района Бурятии лишился автомобиля «Жигули» из-за повторной пьяной езды.



Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако в марте, употребив спиртное, он выехал из села Окино-Ключи на автомобиле «ВАЗ-2106» домой. По дороге нарушителя остановили сотрудники полиции.



- Бичурский районный суд назначил виновному 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Также суд принял решение о конфискации автомобиля марки «ВАЗ-2106», на котором совершено преступление.



Приговор вступил в законную силу.



Год назад, в июле 2022-го, в России вступили в силу поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие конфискацию автомобилей у злостных нарушителей. Водители, попавшиеся на вождении в нетрезвом виде, если до этого они уже привлекались по подобной статье, теперь остаются без своего транспорта. Автомобили (это также распространяется на мотоциклы и пр.) изымают по решению суда, а затем продают на торгах; доход идёт в пользу государства.

