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В Улан-Удэ мать спасла дочь, приняв удар машины на себя

В Улан-Удэ мать спасла дочь, приняв удар машины на себя
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Женщина получила тяжёлые травмы

Накануне, 4 июля, в Улан-Удэ женщина спасла свою пятилетнюю дочь, приняв удар машины на себя.

ДТП произошло около 18 часов на бульваре Карла Маркса. 30-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai Solaris на «зебре» совершила наезд на двух пешеходов: 36-летнюю женщину и её пятилетнюю дочь. В момент наезда мама успела оттолкнуть дочку.

- В результате ДТП 36-летняя пешеход с тяжёлыми травмами госпитализирована в БСМП. У ребёнка диагностированы ушибы и ссадины, после осмотра и оказания медицинской помощи она была отпущена домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Установлено, что женщина, управлявшая автомобилем, не имеет водительских прав. Она проходила обучение в автошколе, однако экзамен в ГИБДД не сдала. В отношении нарушительницы составлены административные материалы.

По факту автоаварии проводится проверка.

ДТП

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