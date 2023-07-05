Женщина получила тяжёлые травмы
Накануне, 4 июля, в Улан-Удэ женщина спасла свою пятилетнюю дочь, приняв удар машины на себя.
ДТП произошло около 18 часов на бульваре Карла Маркса. 30-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai Solaris на «зебре» совершила наезд на двух пешеходов: 36-летнюю женщину и её пятилетнюю дочь. В момент наезда мама успела оттолкнуть дочку.
- В результате ДТП 36-летняя пешеход с тяжёлыми травмами госпитализирована в БСМП. У ребёнка диагностированы ушибы и ссадины, после осмотра и оказания медицинской помощи она была отпущена домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Установлено, что женщина, управлявшая автомобилем, не имеет водительских прав. Она проходила обучение в автошколе, однако экзамен в ГИБДД не сдала. В отношении нарушительницы составлены административные материалы.
По факту автоаварии проводится проверка.
В Улан-Удэ мать спасла дочь, приняв удар машины на себя
Происшествия, Фото:
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