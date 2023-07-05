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В Курумканском районе Бурятии топит дороги

В Курумканском районе Бурятии топит дороги
Происшествия,  Фото:"Курумкан-инфо"
Автомобилистов просят отказаться от поездок

Сложная ситуация возникла в Курумканском районе Бурятии, где после сильных дождей вышли из берегов горные реки.

Накануне, 4 июля, в районе работал глава Бурятии Алексей Цыденов. В своём Telegram-канале он поделился видео подтопленной дороги Улан-Удэ - Улюнхан - Новый Уоян вблизи села Алла.

- Из-за обильных осадков сейчас в Курумкане подтоплен участок дороги на 455 км вблизи села Алла. На месте дежурит техника для буксировки транспорта, - сообщил глава республики.



По данным «Курумкан-инфо», дорогу в этой местности подтопила вышедшая из берегов река Долсакан.

Помимо этого, подтоплены и другие участки автодороги Улан-Удэ - Улюнхан - Новый Уоян.

На участке в сторону села Улюнхан выход воды из реки Сухотка на дорожное полотно составляет до 40 см. Также подтоплена дорога в сторону Элэсуна.

Восстановление дорожного полотна начнут после схода воды.

Пока же автомобилистов просят отменить поездки в этом направлении. 




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