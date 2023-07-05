В Курумканском районе Бурятии топит дороги









По данным «Курумкан-инфо», дорогу в этой местности подтопила вышедшая из берегов река Долсакан.



Помимо этого, подтоплены и другие участки автодороги Улан-Удэ - Улюнхан - Новый Уоян.



На участке в сторону села Улюнхан выход воды из реки Сухотка на дорожное полотно составляет до 40 см. Также подтоплена дорога в сторону Элэсуна.



Восстановление дорожного полотна начнут после схода воды.



Пока же автомобилистов просят отменить поездки в этом направлении.



















Сложная ситуация возникла в Курумканском районе Бурятии, где после сильных дождей вышли из берегов горные реки.Накануне, 4 июля, в районе работал глава Бурятии Алексей Цыденов. В своём Telegram-канале он поделился видео подтопленной дороги Улан-Удэ - Улюнхан - Новый Уоян вблизи села Алла.- Из-за обильных осадков сейчас в Курумкане подтоплен участок дороги на 455 км вблизи села Алла. На месте дежурит техника для буксировки транспорта, - сообщил глава республики.