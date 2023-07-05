В Бурятии ищут пропавшего во время сплава мужчину

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Его из реки унесло в Байкал



В Северо-Байкальском районе развернулась спасательная операция. Там двое мужчин сплавлялись по реке Верхняя Ангара, когда их вынесло в озеро Байкал. О происшествии вечером 4 июля сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.



На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Всего было привлечено восемь человек и четыре единицы техники.



Одного мужчину спасателям удалось найти, он находится в удовлетворительном состоянии. Поиски второго продолжаются.



Информация уточняется.

