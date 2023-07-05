В Бурятии горел дом

Пожар потушили шесть человек
В Гусиноозёрске горел деревянный дом. На момент прибытия пожарных горели стены, потолок и домашние вещи. Об инциденте сообщает «Селенга-инфо.24/7».
Площадь пожара составила 20 кв. метров. Его потушили шестеро пожарных.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Предварительная причины происшествия - короткое замыкание в электросети.
Его из реки унесло в Байкал
Пожар потушили шесть человек
На днях в регионе выпало большое количество осадков
У вертолёта Robinson R-44 оказался повреждён «хвост»
Мужчина снял 50 тысяч с чужой карты
Теперь пациент сможет жить полноценной жизнью
Малыша оперировали под общим наркозом, хотя делать этого не следовало
Чужими деньгами молодой человек расплачивался в кафе
Потерпевший сумел вырваться на заправке
Она попалась на классическую схему обмана
На месте работает дознаватель МЧС
В центре города произошла авария с участием четырёх автомобилей
Следователи начали доследственную проверку
Среди пострадавших двое детей
Его обнаружили 2 июля