В Чите двух врачей будут судить по делу о смерти ребёнка после операции на зубах

Малыша оперировали под общим наркозом, хотя делать этого не следовало



В Забайкальском крае завершили расследование уголовного дела в отношении анестезиолога-реаниматолога ООО «Клиника Медикс» и анестезиолога-реаниматолога краевой клинической инфекционной больницы, по вине которых, считает следствие, умер двухлетний мальчик. Он скончался после операции на зубах. Об этом сообщает следственное управление СК России по Забайкальскому краю.



По версии следствия, в ноябре 2021 года родители двухлетнего мальчика заключили договор с ООО «Клиника Медикс» о лечении зубов ребёнку под общим наркозом. Стоимость такого лечения составила около 90 тысяч рублей. Для этого родители взяли кредит.



- Врач анестезиолог-реаниматолог коммерческой клиники принял решение о лечении зубов под общим наркозом, проигнорировав представленные анализы малолетнего пациента, а также жалобы на кашель, свидетельствующие о наличии у ребёнка признаков инфекционного заболевания. Врач, преследуя цель получения материальной выгоды, не направил пациента на консультации педиатра, невролога и других специалистов, а при наличии противопоказаний, принял решение о проведении сложной операции в условиях длительного наркоза, - сообщает следственное управление.



3 ноября 2021 года ребёнку на протяжении пяти часов лечили 14 молочных зубов в клинике «Медикс» под общим наркозом. До начала операции врач анестезиолог-реаниматолог несколько раз интубировал маленького пациента, повредив ему гортань, установило следствие.



После лечения мальчика перевели в палату пробуждения, где за ним не было организовано необходимое врачебное наблюдение. Через три часа с тяжёлым стенозом гортани малолетний мальчик был экстренно доставлен в краевую клиническую инфекционную больницу. При этом врач-анестезиолог клиники не сопроводил ребёнка в больницу, не направил вместе с ним медицинские документы о проведённой операции и назначенных препаратах.



Второй фигурант уголовного дела – анестезиолог-реаниматолог краевой клинической инфекционной больницы. Следствие считает, что она ненадлежащим образом отнеслась к исполнению своих обязанностей при первоначальном осмотре маленького пациента. Так, проигнорировала признаки, указывающие на необходимость его экстренной госпитализации, ограничилась назначением медпрепарата.



В результате ребёнок провёл в приёмном покое больницы пять часов, ожидая приёма врача. Лишь когда его состояние ухудшилось, ребёнка с признаками дыхательной недостаточности перевели в палату реанимации. Но и там ему длительное время не оказывалась необходимая медицинская помощь.



- Из-за неверной оценки обвиняемой критического состояния больного он не был сразу подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Только через три часа врач-анестезиолог подключила ребёнка к аппарату искусственной вентиляции лёгких. При этом врач видела на табло прибора предупреждение о тревоге в связи с неисправностью прибора и продолжила работу с аппаратом, - отмечает следствие.



Состояние малыша ухудшалось, через несколько дней ребёнок скончался.



- В ходе расследования уголовного дела была проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Она установила дефекты оказания медицинской помощи обвиняемыми и их прямую связь со смертью малолетнего пациента.



Врачи обвиняются по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека».



Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.



Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования обстоятельств этого уголовного дела.

