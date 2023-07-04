Чужими деньгами молодой человек расплачивался в кафе
В Селенгинском районе Бурятии полицейские установили причастность 18-летнего местного жителя к краже. Молодой человек украл телефон и деньги с банковской карты, найденной им в чехле.
Преступление произошло в середине мая. Подозреваемый вышел ночью на улицу из кафе, где увидел своего пьяного знакомого. По его словам, приятель сидел на корточках, а рядом с ним лежал мобильник. Телефон он, недолго думая, забрал себе.
Вместе с гаджетом он присвоил и найденную в чехле телефона банковскую карту с бесконтактной системой расчёта. Ею молодой человек оплатил своё дальнейшее пребывание в кафе, где покупал алкоголь, а в продуктовом магазине – сигареты.
- Потратить в полном объёме чужие средства (а на балансе карты находилась крупная сумма денег – 150 тысяч рублей) злоумышленник не успел. Потерпевший, придя в себя, заблокировал карту. Ущерб составил около 5,5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Молодой человек имеет девять классов основного общего образования. Нигде не учится и не работает.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Ведётся следствие.
Полиция отмечает, что парень совершил кражу, будучи уголовно преследуемым за другие имущественные преступления. Следователями в отношении него было расследовано и направлено в суд уголовное дело по серии краж, совершённых в несовершеннолетнем возрасте.
Житель Бурятии украл карту и телефон у пьяного знакомого
Происшествия, Фото:
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