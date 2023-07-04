Трое иркутян предстанут перед судом за похищение молодого человека

Потерпевший сумел вырваться на заправке



В Иркутске суд рассмотрит уголовное дело о похищении человека в центре города. На скамье подсудимых окажутся трое местных жителей.



Всё случилось в декабре 2022 года. По данным следствия, пьяные мужчины возле дома на улице Дзержинского набросились на 26-летнего молодого человека, чтобы отобрать ему машину.



- Они нанесли ему удары руками в область головы и насильно пересадили на заднее сиденье. После чего направились в сторону улицы Глеба Успенского, применяя к последнему физическую силу и не давая возможности покинуть автомобиль, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Когда похитители остановились на автозаправке, похищенный смог выскочить из машины. Он тут же бросился к сотруднику АЗС с просьбой о помощи.



Обвиняемых будут судить по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

