Потерпевший сумел вырваться на заправке
В Иркутске суд рассмотрит уголовное дело о похищении человека в центре города. На скамье подсудимых окажутся трое местных жителей.
Всё случилось в декабре 2022 года. По данным следствия, пьяные мужчины возле дома на улице Дзержинского набросились на 26-летнего молодого человека, чтобы отобрать ему машину.
- Они нанесли ему удары руками в область головы и насильно пересадили на заднее сиденье. После чего направились в сторону улицы Глеба Успенского, применяя к последнему физическую силу и не давая возможности покинуть автомобиль, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Когда похитители остановились на автозаправке, похищенный смог выскочить из машины. Он тут же бросился к сотруднику АЗС с просьбой о помощи.
Обвиняемых будут судить по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Трое иркутян предстанут перед судом за похищение молодого человека
Происшествия, Фото:
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