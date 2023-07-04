Преподаватель вуза из Иркутска перевела мошенникам 1,8 млн

Она попалась на классическую схему обмана



Только за последние сутки телефонные аферисты обманули 12 жителей Иркутской области. Одной из жертв стала 51-летняя преподаватель университета, она перевела мошенникам 1,8 млн рублей.



- Иркутянке позвонили на сотовый телефон мошенники и представились сотрудниками банка. Позже рассказали легенду о том, что аферисты пытаются взять на её имя кредит и похитить с личного счета денежные средства, а для их сохранности нужно перевести сумму на резервный счёт. После этого женщина оформила на своё имя кредит и перевела средства на указанные счета, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



На данный момент телефоны мошенников выключены.

