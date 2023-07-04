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В Бурятии в горящем доме нашли тело мужчины

В Бурятии в горящем доме нашли тело мужчины
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
На месте работает дознаватель МЧС

Днём 4 июля в Северобайкальске произошёл пожар, унёсший жизнь мужчины. На улице Мостостроителей загорелся жилой дом.

- На момент прибытия первого подразделения наблюдалось возгорание дома изнутри. В ходе тушения пожара звено газодымозащитной службы обнаружило тело мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Пожар ликвидирован на площади 20 кв.м.

На месте происшествия работает дознаватель МЧС, он установит причину возгорания.

Информация уточняется.

Как сообщал «Байкал-Daily», также этой ночью на пожаре в СНТ «Сибиряк» в Улан-Удэ спасли мужчину и женщину – они получили сильные ожоги.


пожар смерть

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