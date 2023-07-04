На месте работает дознаватель МЧС
Днём 4 июля в Северобайкальске произошёл пожар, унёсший жизнь мужчины. На улице Мостостроителей загорелся жилой дом.
- На момент прибытия первого подразделения наблюдалось возгорание дома изнутри. В ходе тушения пожара звено газодымозащитной службы обнаружило тело мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Пожар ликвидирован на площади 20 кв.м.
На месте происшествия работает дознаватель МЧС, он установит причину возгорания.
Информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», также этой ночью на пожаре в СНТ «Сибиряк» в Улан-Удэ спасли мужчину и женщину – они получили сильные ожоги.
В Бурятии в горящем доме нашли тело мужчины
Происшествия, Фото:
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