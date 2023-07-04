В Улан-Удэ виновник ДТП «попал на миллион»

В центре города произошла авария с участием четырёх автомобилей



Сегодня утром на улице Борсоева в Улан-Удэ, на въезде на Селенгинский мост произошло ДТП с участием четырёх машин. Подробности рассказали аваркомы в Telegram-канале «Кузов-салон».



По данным аварийных комиссаров, водитель Nissan Cefiro следовал по улице Борсоева в направлении Левого берега. На повороте из-за мокрого асфальта автомобиль ушёл в занос и столкнулся с «УАЗ Патриот». Также от удара он задней частью врезался в микроавтобус и задел ещё проезжающую мимо Toyota Voxy.



- По предварительным данным, потерпевших нет. ОСАГО у виновника отсутствует, - говорится в сообщении.



Поскольку страхового полиса у виновника ДТП нет, ремонт всех автомобилей ляжет на его плечи. По предварительной оценке аваркомов, ущерб оценивается минимум в миллион рублей.

