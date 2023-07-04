04 июля

03 июля

Популярное

В Улан-Удэ виновник ДТП «попал на миллион»

В Улан-Удэ виновник ДТП «попал на миллион»
Происшествия,  Фото:t.me/avarkom_ulan_ude
В центре города произошла авария с участием четырёх автомобилей

Сегодня утром на улице Борсоева в Улан-Удэ, на въезде на Селенгинский мост произошло ДТП с участием четырёх машин. Подробности рассказали аваркомы в Telegram-канале «Кузов-салон».

По данным аварийных комиссаров, водитель Nissan Cefiro следовал по улице Борсоева в направлении Левого берега. На повороте из-за мокрого асфальта автомобиль ушёл в занос и столкнулся с «УАЗ Патриот». Также от удара он задней частью врезался в микроавтобус и задел ещё проезжающую мимо Toyota Voxy.

- По предварительным данным, потерпевших нет. ОСАГО у виновника отсутствует, - говорится в сообщении.

Поскольку страхового полиса у виновника ДТП нет, ремонт всех автомобилей ляжет на его плечи. По предварительной оценке аваркомов, ущерб оценивается минимум в миллион рублей.
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в горящем доме нашли тело мужчины
В Бурятии в горящем доме нашли тело мужчины
Происшествия, 04.07.2023
На месте работает дознаватель МЧС
В Улан-Удэ виновник ДТП «попал на миллион»
В Улан-Удэ виновник ДТП «попал на миллион»
Происшествия, 04.07.2023
В центре города произошла авария с участием четырёх автомобилей
В Улан-Удэ школьницы толпой избили девочку
В Улан-Удэ школьницы толпой избили девочку
Происшествия, 04.07.2023
Следователи начали доследственную проверку
В Бурятии гадюка заползла во двор жилого дома
В Бурятии гадюка заползла во двор жилого дома
Происшествия, 04.07.2023
В местной больнице, как выяснилось, отсутствует сыворотка от яда гадюки
В Улан-Удэ орудовала группа мошенниц
В Улан-Удэ орудовала группа мошенниц
Происшествия, 04.07.2023
Женщины брали кредиты по чужим паспортным данным

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^