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В Улан-Удэ школьницы толпой избили девочку

В Улан-Удэ школьницы толпой избили девочку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Следователи начали доследственную проверку

Следователи в Улан-Удэ начали доследственную проверку после появления информации о жестоком избиении школьницы. 16-летнюю девочку толпой избили другие девочки-подростки.

- На странице одного из телеграм-каналов опубликована видеозапись, на которой подростки избивают несовершеннолетнюю девочку, нанося ей удары ногами по голове и другим частям тела, а также совершают иные насильственные действия. В пояснении к публикации указано, что видеозапись сделана около трех дней назад в микрорайоне Шишковка. Однако, предварительно установлено, что события, изображённые на видео, произошли примерно месяц назад на улице Лебедева Улан-Удэ. Противоправные действия совершены в отношении 16-летней девочки, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

По данному факту начата доследственная проверка, в рамках которой будут установлены полная картина происшествия. Личности агрессивных девочек устанавливаются. После этого их действиям будет дана надлежащая правовая оценка.
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