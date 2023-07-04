В Улан-Удэ школьницы толпой избили девочку

Следователи начали доследственную проверку



Следователи в Улан-Удэ начали доследственную проверку после появления информации о жестоком избиении школьницы. 16-летнюю девочку толпой избили другие девочки-подростки.



- На странице одного из телеграм-каналов опубликована видеозапись, на которой подростки избивают несовершеннолетнюю девочку, нанося ей удары ногами по голове и другим частям тела, а также совершают иные насильственные действия. В пояснении к публикации указано, что видеозапись сделана около трех дней назад в микрорайоне Шишковка. Однако, предварительно установлено, что события, изображённые на видео, произошли примерно месяц назад на улице Лебедева Улан-Удэ. Противоправные действия совершены в отношении 16-летней девочки, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



По данному факту начата доследственная проверка, в рамках которой будут установлены полная картина происшествия. Личности агрессивных девочек устанавливаются. После этого их действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

