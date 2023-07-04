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В Бурятии пожарные-десантники потушили лесной пожар

В Бурятии пожарные-десантники потушили лесной пожар
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Его обнаружили 2 июля

Накануне, 3 июля, в Бурятии действовал только один лесной пожар – в Баунтовском районе. Этот очаг возник днём ранее, 2 июля.

- На тушении работали 13 пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 21 га, из них 16 га – нелесная. Лесной пожар ликвидирован, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 4 июля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

Для оперативного обнаружения и ликвидации возгораний используется наземный и авиационный мониторинг, ведётся видеомониторинг камерами системы «Лесохранитель».


лесные пожары

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