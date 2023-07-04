В Улан-Удэ мужчина и женщина получили сильные ожоги при пожаре

Происшествия, Фото: ТЦМК Бурятии

Жилой дом загорелся ночью



В ночь на 4 июля произошёл пожар в СНТ «Сибиряк» в Улан-Удэ. Когда пожарные прибыли, дом горел изнутри, также полыхала кровля.



Из горящего дома пожарные спасли мужчину и женщину. Они получили сильные ожоги, в том числе дыхательных путей.



- Бригадой экстренного реагирования была оказана специализированная скорая медицинская помощь мужчине и женщине с термическими травмами верхних дыхательных путей и кожных покровов большой площадью. После пострадавшие были доставлены в многопрофильный стационар для получения лечения, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.



В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии уточнили, что возгорание ликвидировали в течение получаса. Огнём повреждены кровля дома и пристроя, общая площадь пожара составила 63 квадратных метров.



Причина произошедшего устанавливается.

