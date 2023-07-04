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В Бурятии гадюка заползла во двор жилого дома

В Бурятии гадюка заползла во двор жилого дома
Происшествия,  Фото:"Баргузин-инфо"
В местной больнице, как выяснилось, отсутствует сыворотка от яда гадюки

Ядовитую змею – гадюку – обнаружила жительница села Баргузин в своём дворе. Змея ползала возле веранды жилого дома. Фотографией женщина поделилась в группе «Баргузин-инфо».

Женщина не пострадала.

Тем временем, как выяснилось, в местной больнице пока ещё нет сыворотки от яда гадюки.

- На данный момент сыворотка от яда гадюки отсутствует, так как была просрочена и списана за ненадобностью. Подана заявка на данную сыворотку. В ближайшее время поступит. Спасибо за обращение! – прокомментировал главврач Баргузинской центральной районной больницы Баир Очиров.

Отметим, в Баргузинскую больницу пациент, укушенный змеёй, в последний раз обращался ещё три года назад, в 2020-м.

За гадюку часто принимают неядовитых полоза или ужа. Ужа можно отличить по тому, что по бокам головы у него два жёлтых или оранжевых пятна.

Если вы увидели змею, не убивайте её, призывают специалисты. Гадюка никогда не нападёт на человека первой. Более того, скорее всего, сама постарается уползти подальше.

Так что при встрече со змеёй не нужно делать резких движений. Просто отходите на безопасное расстояние, не поворачиваясь к змее спиной.

Если в дом или в помещение заползла ядовитая змея, не пытайтесь прогнать её самостоятельно. В этом случае нужно вызвать спасателей.
змея

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