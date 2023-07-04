Читинцы оборудовали теплицу с коноплёй в квартире

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Наркопритон накрыли полицейские



В Чите полицейские задержали местных жителей, устроивших у себя в квартире наркопритон. Они предоставляли наркозависимым место для потребления наркотиков. Помимо этого, владельцы квартиры прямо в жилище выращивали коноплю.



- При осмотре квартиры полицейские изъяли предметы, необходимые для употребления наркотических средств, а также теплицу, оборудованную светотепловыми лампами и системой вентиляции, а также растения, внешне схожие с коноплей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

