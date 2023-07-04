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Читинцы оборудовали теплицу с коноплёй в квартире

Читинцы оборудовали теплицу с коноплёй в квартире
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Наркопритон накрыли полицейские

В Чите полицейские задержали местных жителей, устроивших у себя в квартире наркопритон. Они предоставляли наркозависимым место для потребления наркотиков. Помимо этого, владельцы квартиры прямо в жилище выращивали коноплю.

- При осмотре квартиры полицейские изъяли предметы, необходимые для употребления наркотических средств, а также теплицу, оборудованную светотепловыми лампами и системой вентиляции, а также растения, внешне схожие с коноплей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
наркопритон

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