В Улан-Удэ орудовала группа мошенниц

Женщины брали кредиты по чужим паспортным данным



Четыре улан-удэнские аферистки предстали перед судом. Они признаны виновными в совершении 14 преступлений по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой» и шести преступлений по статье «Покушение на мошенничество», сообщили в прокуратуре Бурятии.



С декабря 2018 года по август 2020 года женщины подыскивали людей, с которыми договаривались за определённую плату использовать их паспортные данные. Затем горожанки оформляли от имени подставных лиц фиктивные документы о платёжеспособности и трудоустройстве и представляли их в банки и торговые организации для получения займов и покупок товаров в кредит. Таким образом им удалось получить 6 млн рублей, прибыль они распределили между собой.



Суд назначил организатору мошеннической схемы 6 лет лишения свободы, но с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста. Остальные осуждённые получили от 3 лет 6 месяцев до 5 лет лишения свободы условно.



Приговор суда пока не вступил в законную силу.

