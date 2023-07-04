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В Иркутской области после ливня затопило многоквартирный дом

Происшествия, 
Воду пришлось откачивать пожарным

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области после ливня затопило многоквартирный дом на улице Интернациональная. Инцидент произошёл вечером, 3 июля.

После сильного дождя двор и подъезды оказались в воде.

Во избежание несчастных случаев во всём доме отключили электроэнергию. На помощь к жильцам выехали пожарные с двумя мотопомпами для откачивания воды.

- Воду никто не захотел откачивать до утра. Тогда инициативная группа жилого дома обратилась за помощью к пожарным. Расчёт с двумя мотопомпами высокой производительности прибыл по указанному адресу и приступил к откачке воды, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Работа будет продолжаться до полной ликвидации последствий подтопления.

подтопление

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