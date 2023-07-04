Они вернулись на место кражи
Сотрудники Росгвардии задержали в Улан-Удэ «сковородочных» воров.
Днём в одном из магазинов сработала кнопка тревожной сигнализации. На место прибыли росгвардейцы, им работник рассказал, что посетители стащили товар с витрины.
- Мужчина и женщина накануне приходили в магазин и незаметно вынесли две сковородки, что выяснилось при просмотре камер видеонаблюдения. На следующий день злоумышленники снова заявились в супермаркет и были опознаны бдительным работником, который нажал «тревожную кнопку», - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Задержанные – 62-летний мужчина и 51-летняя ранее судимая женщина – были доставлены в отдел полиции. Украденные сковородки (стоимостью более трёх тысяч рублей) задержанные успели продать, а деньги уже потратили.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
В Улан-Удэ поймали «сковородочных» воров
Происшествия, Фото:
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