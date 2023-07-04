В Бурятии водитель сбил ребёнка на велосипеде и скрылся





Днём 3 июля в Прибайкальском районе Бурятии в ДТП пострадал 11-летний мальчик. Ребёнка, ехавшего на велосипеде, на автодороге Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино сбил грузовик.- Водитель неустановленного грузового автомобиля совершил касательное столкновение с несовершеннолетним велосипедистом. В результате ДТП 11-летний мальчик получил травмы различной степени тяжести. Водитель с места скрылся, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии. Идёт розыск сбежавшего водителя.