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В Бурятии водитель сбил ребёнка на велосипеде и скрылся

В Бурятии водитель сбил ребёнка на велосипеде и скрылся
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Полиция ищет его

Днём 3 июля в Прибайкальском районе Бурятии в ДТП пострадал 11-летний мальчик. Ребёнка, ехавшего на велосипеде, на автодороге Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино сбил грузовик.

- Водитель неустановленного грузового автомобиля совершил касательное столкновение с несовершеннолетним велосипедистом. В результате ДТП 11-летний мальчик получил травмы различной степени тяжести. Водитель с места скрылся, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии. Идёт розыск сбежавшего водителя.



ДТП велосипедисты

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