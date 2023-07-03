Обстоятельства аварии устанавливаются
Прокуратура Бурятии поставила на контроль установление обстоятельств, а также ход и результаты проверки по факту ДТП с пятью пострадавшими в Северо-Байкальском районе Бурятии. Проверку проводят сотрудники ГИБДД.
Как сообщал «Байкал-Daily», на дороге между СНТ «Байкал» и посёлком Нижнеангарск водитель автомобиля «Тойота Калдина», выехав на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с «Хондой».
В результате аварии водитель «Хонды» и его пассажиры, в том числе двое детей, получили телесные повреждения.
- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Прокуратура Бурятии поставила на контроль ДТП с пятью пострадавшими
Происшествия, Фото:
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