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В Иркутске водитель Porsche Cayenne сбил девочку на «зебре»

В Иркутске водитель Porsche Cayenne сбил девочку на «зебре»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, Госавтоинспекция Иркутска
 В Иркутском и Иркутском районе за неделю в ДТП пострадали семеро детей

На прошлой неделе в Иркутске и Иркутском районе в ДТП пострадали семеро несовершеннолетних, сообщила городская Госавтоинспекция.

Так, 26 июня около полуночи в селе Хомутово столкнулись Mercedes Benz и Nissan March. Травмы получила 15-летняя пассажирка Nissan. Ей оказали помощь медики.


На следующий день водитель Toyota Belta сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Академической в Иркутске. Подростку диагностировали травму головы.


Вечером 28 июня в селе Мамоны водитель ВАЗ 21043 сбил перебегавшего дорогу шестилетнего мальчика. С места ДТП ребёнка доставили в больницу.
 

В первом часу ночи 29 июня в деревне Ширяева столкнулись две машины, после чего оба водителя скрылись. В больницу с травмой руки позднее обратился 17-летний пассажир. В настоящее время все участники ДТП устанавливаются, выясняется, кто был за рулём и в какую сторону поехали нарушители.


В этот же день произошло ещё одно происшествие с участием ребёнка в Иркутске. На улице Российской водитель Porsche Cayenne наехал на семилетнюю девочку. Она переходила дорогу по «зебре» во время прогулки с матерью.


Утром 30 июня водитель Nissan Teana сбил перебегавшего в запрещённом месте 15-летнего школьника на улице Коммунистическая. При этом зоне видимости расположены два пешеходных перехода. Подростка госпитализировали в отделение нейрохирургии.


Около 23 часов вечера 2 июля водитель ВАЗ 21083 допустил наезд на 13-летнего мальчика, переходившего дорогу на перекрёстке в деревне Черемушки. Ребёнка госпитализировали в больницу. Нарушитель скрылся. Сейчас его разыскивают полицейские.

ДТП

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