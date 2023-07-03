В Иркутске водитель Porsche Cayenne сбил девочку на «зебре»

























На прошлой неделе в Иркутске и Иркутском районе в ДТП пострадали семеро несовершеннолетних, сообщила городская Госавтоинспекция.Так, 26 июня около полуночи в селе Хомутово столкнулись Mercedes Benz и Nissan March. Травмы получила 15-летняя пассажирка Nissan. Ей оказали помощь медики.На следующий день водитель Toyota Belta сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Академической в Иркутске. Подростку диагностировали травму головы.Вечером 28 июня в селе Мамоны водитель ВАЗ 21043 сбил перебегавшего дорогу шестилетнего мальчика. С места ДТП ребёнка доставили в больницу.В первом часу ночи 29 июня в деревне Ширяева столкнулись две машины, после чего оба водителя скрылись. В больницу с травмой руки позднее обратился 17-летний пассажир. В настоящее время все участники ДТП устанавливаются, выясняется, кто был за рулём и в какую сторону поехали нарушители.В этот же день произошло ещё одно происшествие с участием ребёнка в Иркутске. На улице Российской водитель Porsche Cayenne наехал на семилетнюю девочку. Она переходила дорогу по «зебре» во время прогулки с матерью.Утром 30 июня водитель Nissan Teana сбил перебегавшего в запрещённом месте 15-летнего школьника на улице Коммунистическая. При этом зоне видимости расположены два пешеходных перехода. Подростка госпитализировали в отделение нейрохирургии.Около 23 часов вечера 2 июля водитель ВАЗ 21083 допустил наезд на 13-летнего мальчика, переходившего дорогу на перекрёстке в деревне Черемушки. Ребёнка госпитализировали в больницу. Нарушитель скрылся. Сейчас его разыскивают полицейские.