Девочку вынудили перевести деньги с карты бабушки
2 июля в полицию Улан-Удэ обратилась 67-летняя пенсионерка. Мошенники ввели в заблуждение её 12-летнюю внучку и похитили со счёта пожилой женщины семь тысяч рублей.
Всё началось с того, что девочка нашла в соцсетях информацию о заработке за просмотры видео. Предложение её заинтересовало, и она по ссылке перешла в чат в мессенджере.
Администратор группы запросил у школьницы номер банковской карты для дальнейшей оплаты за работу. Она передала данные карты своей матери, которой сама пользовалась.
Позже девочке внушили, что ей грозит штраф в 100 тысяч рублей из-за невозможности переводов по причине её возраста. После чего по просьбе афериста она передала данные банковской карты своей бабушки, у которой находилась в гостях. Позже назвала ему смс-коды, пришедшие на телефон пенсионерки.
В результате с карты пожилой гражданки было списано семь тысяч рублей. Все смс школьница, по требованию интернет-преступника сразу удалила.
На повторное мошенничество девочка уже не повелась и заблокировала афериста.
- Когда под надуманным предлогом злоумышленник попросил найти ещё одну банковскую карту, например, карту дедушки, и продиктовать её номер, девочка заподозрила неладное. Она заблокировала собеседника и, удалив переписку, сообщила о происшедшем матери, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале лета мошенники также обманули 12-летнего мальчика из Улан-Удэ и сумели получить деньги его матери.
В Улан-Удэ мошенники обманули 12-летнюю девочку
Происшествия, Фото:
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