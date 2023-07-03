Ущерб составил 40 тысяч рублей
В Тунгокоченском районе Забайкальского края 72-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о краже имущества из гаража.
Когда пенсионера не было дома, в его гараж проник вор и украл автозапчасти: коробку передач от ЗИЛа, четыре карданных вала, трос, карбюратор и компрессор. Ущерб пожилой мужчина оценил в 40 тысяч рублей.
Спустя 12 часов подозреваемый был пойман. Им оказался 20-летний местный житель, который признался в содеянном.
- Злоумышленник знал, что потерпевший никогда не запирает гараж. Увидев, как в вечернее время хозяин дома вышел за территорию частного подворья, подозреваемый проник в гараж и перенёс автозапчасти на соседний участок. Похищенное он спрятал в высокой траве, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Всё имущество было возвращено владельцу.
Забайкалец украл у пенсионера автозапчасти и спрятал их в траве
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ущерб составил 40 тысяч рублей
Деньги он потратил не на семью, а на выпивку
Его тело достали со дна
Эти выходные отметились резким всплеском ДТП
Лоб в лоб столкнулись Toyota Caldinа и Honda CR-V
Скончались директор предприятия и его сожительница
Убийство произошло на ферме
Проказников догнали и заставили тушить огонь
Путешественники придумали оригинальный способ добраться до места
Возможен дальнейший подъём уровня рек
Полицейские разыскивают «инвестиционных экспертов»
Туристы оказались в водной ловушке
Взяточник пытался добиться оправдания
Он возник в Баунтовском районе
Мужчина скончался на месте