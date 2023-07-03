Забайкалец украл у пенсионера автозапчасти и спрятал их в траве

Ущерб составил 40 тысяч рублей



В Тунгокоченском районе Забайкальского края 72-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о краже имущества из гаража.



Когда пенсионера не было дома, в его гараж проник вор и украл автозапчасти: коробку передач от ЗИЛа, четыре карданных вала, трос, карбюратор и компрессор. Ущерб пожилой мужчина оценил в 40 тысяч рублей.



Спустя 12 часов подозреваемый был пойман. Им оказался 20-летний местный житель, который признался в содеянном.



- Злоумышленник знал, что потерпевший никогда не запирает гараж. Увидев, как в вечернее время хозяин дома вышел за территорию частного подворья, подозреваемый проник в гараж и перенёс автозапчасти на соседний участок. Похищенное он спрятал в высокой траве, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Всё имущество было возвращено владельцу.



