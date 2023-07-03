В Улан-Удэ молодой отец украл технику из квартиры, которую снимал

Деньги он потратил не на семью, а на выпивку



6 июня в отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от 45-летнего улан-удэнца о краже имущества из квартиры, которую он сдавал в аренду. После выселения семьи, ранее снимавшей жилплощадь, улан-удэнец не досчитался телевизора и микроволновой печи. Ущерб составил 10 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские задержали 21-летнего арендатора – главу семьи. Выяснилось, что у супружеской пары, воспитывающей маленького ребёнка, закончились деньги. Молодые люди, понимая, что не осилят дальнейшую аренду жилья, съехали к родственникам. При этом сразу ключи от квартиры хозяину они не отдали, чем и воспользовался глава семейства.



Молодой отец решил поправить своё финансовое положение продажей чужих вещей. Телевизор и микроволновую печь из съёмного жилья он поочередно продал, а вырученные деньги потратил на выпивку.



Отметим, ранее к уголовной ответственности улан-удэнец не привлекался. Глава семейства нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

