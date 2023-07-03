Его тело достали со дна
В Иркутской области на Братском водохранилище утонул 33-летний мужчина. Инцидент произошёл 1 июля.
- Мужчина находился в заливе Дондир и пропал при купании в несанкционированном месте. Тело погибшего было поднято со дна и передано сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
С начала лета это уже восьмой случай гибели людей на водоёмах региона. В том числе погибли двое детей.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Иркутской области утонули четыре человека. Трагедии произошли на Братском водохранилище, в Тулуне и недалеко от одного из садоводческих товариществ во 2-м Иркутске.
В Иркутской области на водохранилище утонул 33-летний мужчина
Происшествия, Фото:
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