Один человек погиб и 11 пострадали на дорогах Бурятии в выходные

За два выходных дня в Бурятии зарегистрирован всплеск ДТП с пострадавшими – произошло сразу восемь таких. Подробности сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Так, в субботу ночью, 1 июля, в селе Джида пьяный 42-летний мужчина опрокинулся на мотоцикле «ИЖ-Планета». Водитель и его 48-летняя пассажирка с травмами госпитализированы в больницу.
Сбил троих и сбежал
Около 2:30 ночи в Заиграевском районе водитель легковушки «Тойота Корона Премио», следуя в направлении Новой Бряни, сбил сразу трёх пешеходов.
Пострадали 17-летний парень и две девушки, 21 года 16 лет. Все трое были доставлены в больницу.
Водитель же не только не оказал им помощи, но и сбежал с места ДТП. Впрочем, в бегах он был не долго: скоро полицейские нашли его и задержали. Как выяснилось, за рулём был 30-летний мужчина.
Уснул за рулём
В воскресенье ночью, 2 июля, в Тункинском районе пострадал 34-летний водитель Mitsubishi Outlander. Следуя со стороны Култуку в направлении посёлка Монды, автомобилист не справился с управлением, съехал с дороги, из-за чего его машина перевернулась.
По предварительным данным, авария произошла, так как водитель уснул за рулём.
Смертельное ДТП
Днём 2 июля в Улан-Удэ в ДТП попал 35-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер Труэно». В СНТ «Стекольщик» он съехал с дороги и врезался в бетонный блок.
С многочисленными травмами мужчина был доставлен в больницу, где вечером скончался.
Отметим, до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 30 июня в Селенгинском районе: тогда после столкновения с «Тойотой Приус» погиб мотоциклист.
Пострадал подросток
В 4 часа дня в Баунтовском районе произошла авария в восьми километрах от села Багдарин. 39-летний водитель автомобиля «Исудзу» совершил столкновение с мотоциклом «Минск» под управлением 17-летнего водителя.
Юный мотоциклист, не имеющий прав управления транспортом, с переломом левой малоберцовой кости госпитализирован в местную больницу.
«Бесправная» водитель
В Заиграевском районе 50-летняя женщина ехала за рулём автомобиля «Хонда Степвагон», несмотря на то, что лишена водительских прав. Около 18 часов в пяти километрах от Новоильинска она опрокинула машину.
В результате ДТП пострадали три пассажира, в том числе мальчик. Они попали в больницу.
16-летний мотоциклист
Около 9 часов вчера в Еравнинском районе пострадал 16-летний водитель мотоцикла «Восход». Следуя в направлении села Романовка, он не справился с рулевым управлением, съехал с дороги и опрокинул мотоцикл.
Подросток получил различные травмы.