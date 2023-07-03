03 июля

02 июля

Популярное

Один человек погиб и 11 пострадали на дорогах Бурятии в выходные

Один человек погиб и 11 пострадали на дорогах Бурятии в выходные
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Эти выходные отметились резким всплеском ДТП

За два выходных дня в Бурятии зарегистрирован всплеск ДТП с пострадавшими – произошло сразу восемь таких. Подробности сообщили в УГИБДД по Бурятии. 

Так, в субботу ночью, 1 июля, в селе Джида пьяный 42-летний мужчина опрокинулся на мотоцикле «ИЖ-Планета». Водитель и его 48-летняя пассажирка с травмами госпитализированы в больницу.

Сбил троих и сбежал

Около 2:30 ночи в Заиграевском районе водитель легковушки «Тойота Корона Премио», следуя в направлении Новой Бряни, сбил сразу трёх пешеходов.

Пострадали 17-летний парень и две девушки, 21 года 16 лет. Все трое были доставлены в больницу.

Водитель же не только не оказал им помощи, но и сбежал с места ДТП. Впрочем, в бегах он был не долго: скоро полицейские нашли его и задержали. Как выяснилось, за рулём был 30-летний мужчина.

Уснул за рулём

В воскресенье ночью, 2 июля, в Тункинском районе пострадал 34-летний водитель Mitsubishi Outlander. Следуя со стороны Култуку в направлении посёлка Монды, автомобилист не справился с управлением, съехал с дороги, из-за чего его машина перевернулась.

По предварительным данным, авария произошла, так как водитель уснул за рулём.


Смертельное ДТП

Днём 2 июля в Улан-Удэ в ДТП попал 35-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер Труэно». В СНТ «Стекольщик» он съехал с дороги и врезался в бетонный блок.

С многочисленными травмами мужчина был доставлен в больницу, где вечером скончался.

Отметим, до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 30 июня в Селенгинском районе: тогда после столкновения с «Тойотой Приус» погиб мотоциклист.

Пострадал подросток

В 4 часа дня в Баунтовском районе произошла авария в восьми километрах от села Багдарин. 39-летний водитель автомобиля «Исудзу» совершил столкновение с мотоциклом «Минск» под управлением 17-летнего водителя.

Юный мотоциклист, не имеющий прав управления транспортом, с переломом левой малоберцовой кости госпитализирован в местную больницу.


«Бесправная» водитель

В Заиграевском районе 50-летняя женщина ехала за рулём автомобиля «Хонда Степвагон», несмотря на то, что лишена водительских прав. Около 18 часов в пяти километрах от Новоильинска она опрокинула машину.

В результате ДТП пострадали три пассажира, в том числе мальчик. Они попали в больницу.


16-летний мотоциклист

Около 9 часов вчера в Еравнинском районе пострадал 16-летний водитель мотоцикла «Восход». Следуя в направлении села Романовка, он не справился с рулевым управлением, съехал с дороги и опрокинул мотоцикл.

Подросток получил различные травмы.

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Один человек погиб и 11 пострадали на дорогах Бурятии в выходные
Один человек погиб и 11 пострадали на дорогах Бурятии в выходные
Происшествия, 03.07.2023
Эти выходные отметились резким всплеском ДТП
В Бурятии в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей
В Бурятии в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей
Происшествия, 03.07.2023
Лоб в лоб столкнулись Toyota Caldinа и Honda CR-V
В Иркутской области на АЗС погибли два человека
В Иркутской области на АЗС погибли два человека
Происшествия, 03.07.2023
Скончались директор предприятия и его сожительница
В Бурятии дети устроили пожар, подпалив тополиный пух
В Бурятии дети устроили пожар, подпалив тополиный пух
Происшествия, 03.07.2023
Проказников догнали и заставили тушить огонь
В Бурятии с грузового поезда сняли туристов с палаткой
В Бурятии с грузового поезда сняли туристов с палаткой
Происшествия, 03.07.2023
Путешественники придумали оригинальный способ добраться до места
Жительница Ангарска перевела мошенникам 6 млн рублей
Жительница Ангарска перевела мошенникам 6 млн рублей
Происшествия, 03.07.2023
Полицейские разыскивают «инвестиционных экспертов»
В Бурятии тушат один лесной пожар
В Бурятии тушат один лесной пожар
Происшествия, 03.07.2023
Он возник в Баунтовском районе
Почти Камчатка: В Бурятии за 10 лет зафиксировали более 160 ощутимых землетрясений
Почти Камчатка: В Бурятии за 10 лет зафиксировали более 160 ощутимых землетрясений
Происшествия, 02.07.2023
Специалисты включили республику в число самых сейсмоопасных регионов
Экс-глава Бурятской митрополии рассказал о погибшем прокуроре Чувашии
Экс-глава Бурятской митрополии рассказал о погибшем прокуроре Чувашии
Происшествия, 02.07.2023
Савватий Антонов сообщил, что он был добропорядочным христианином и настоящим специалистом своего дела
В прибрежном районе Бурятии большегруз повредил мост
В прибрежном районе Бурятии большегруз повредил мост
Происшествия, 02.07.2023
Ограничивать движение транспорта там пока не стали

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^