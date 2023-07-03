Животных замечают около населённых пунктов
В Забайкальском крае местных жителей предупреждают о выходах медведей к населённым пунктам. В управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира министерства природных ресурсов региона поступает информация об участившихся подобных случаях. Так, периодически в социальных сетях публикуются видео с медведями, которых видят люди. Эти материалы, как правило, сняты недалеко от леса, естественной среды обитания дикого животного.
- Медведь уходит к себе в дом, сразу после непреднамеренной встречи с человеком. Госинспекторами министерства природы Забайкальского края, курирующими район постоянно взаимодействуют с администрацией района или муниципальными образованиями и отделами МВД, оценивается возникшая ситуация. В том случае, если медведь создаёт реальную угрозу жизни и здоровью людям принимает решение о его вынужденном изъятии и организуются оперативные мероприятия, - сообщает пресс-служба ведомства.
Также в министерстве отметили, что, как правило, медведь выходит в места отдыха людей, где имеются в открытом доступе продукты питания. Поэтому необходимо не оставлять пищевые отходы на природе, в населённых пунктах своевременно вывозить мусор и уничтожать туши павших домашних животных, чтобы ими не воспользовались хищники.
При выходе медведя в населённые пункты нужно незамедлительно сообщать в отдел министерства внутренних дел (полицию) по телефону: «102», «112», в министерство природы Забайкальского края в рабочее время по телефону: 35-02-44, в нерабочее время и в выходные дни по телефону единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). Операторы передадут в соответствующие органы. С полным списком телефонов ЕДДС можно ознакомиться на сайте министерства природы края.
Забайкальцев предупреждают об участившихся встречах с медведями
Происшествия, Фото:
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