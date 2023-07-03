Лоб в лоб столкнулись Toyota Caldinа и Honda CR-V
B Ceвepo-Бaйкaльcкoм paйoнe Бурятии пpoизoшлo ДTП, в результате которого в больницу доставили пять человек, в том числе двух детей. Автоавария произошла в районе реки Вьюшенка, сообщается в группе «Северобайкалье-инфо».
По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Toyota Caldinа выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Honda CR-V.
Пострадали пассажиры Honda CR-V: двое детей, 6 и 4 лет, а также три женщины в возрасте 69, 54 и 33 лет.
К счастью, полученные ими травмы оказались лёгкими. Пострадавшие были доставлены в больницу, а после осмотра отпущены домой.
В Бурятии в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей
Происшествия, Фото:
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