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В Бурятии в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей

В Бурятии в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей
Происшествия,  Фото:"Северобайкалье-инфо"
Лоб в лоб столкнулись Toyota Caldinа и Honda CR-V

B Ceвepo-Бaйкaльcкoм paйoнe Бурятии пpoизoшлo ДTП, в результате которого в больницу доставили пять человек, в том числе двух детей. Автоавария произошла в районе реки Вьюшенка, сообщается в группе «Северобайкалье-инфо».

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Toyota Caldinа выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Honda CR-V.

Пострадали пассажиры Honda CR-V: двое детей, 6 и 4 лет, а также три женщины в возрасте 69, 54 и 33 лет.

К счастью, полученные ими травмы оказались лёгкими. Пострадавшие были доставлены в больницу, а после осмотра отпущены домой.

ДТП

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