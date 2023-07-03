В Иркутской области на АЗС погибли два человека

Скончались директор предприятия и его сожительница
2 июля на одной из автозаправочных станций города Тайшет погибли два человека, сообщило региональное следственное управление.
- По версии следствия, при проведении работ по очистке цистерны (резервуара) из-под бензина погибли 42-летний директор предприятия и его 35-летняя сожительница, - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели, изъята документация.
Тайшетская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств, а также ход и результаты расследования уголовного дела.
- Законность принятых решений будет проверена органами прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере охраны труда, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.
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Происшествия, Фото:
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