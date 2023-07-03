Житель Бурятии жестоко убил сожительницу топором и ножом

Убийство произошло на ферме



Житель Иволгинского района Бурятии, жестоко расправившийся с сожительницей, получил более девяти лет лишения свободы.



Убийство он совершил зимой 2023 года на ферме. В тот день пара распивала спиртное в гостях. Мужчина ушёл домой пораньше и уснул; его сожительница пришла позже, разбудила и начала ссориться.



На словах разбирательства были недолгими. Мужчин схватил топор и обухом нанёс удар по голове женщины. Затем схватил стола нож и ударил им в грудную клетку.



Раненая рухнула на пол. Ярость накрыла мужчину, и он нанёс ножом ещё шесть ударов в шею, два – в грудь и один – в плечо. После чего взял топор и завершил расправу, трижды ударив им по шее.



Женщина скончалась через короткое время.



- Суд учёл в совокупности смягчающие Б. наказание обстоятельства и назначил ему 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.



Приговор пока не вступил в законную силу.

