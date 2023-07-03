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Житель Бурятии жестоко убил сожительницу топором и ножом

Житель Бурятии жестоко убил сожительницу топором и ножом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийство произошло на ферме

Житель Иволгинского района Бурятии, жестоко расправившийся с сожительницей, получил более девяти лет лишения свободы.

Убийство он совершил зимой 2023 года на ферме. В тот день пара распивала спиртное в гостях. Мужчина ушёл домой пораньше и уснул; его сожительница пришла позже, разбудила и начала ссориться.

На словах разбирательства были недолгими. Мужчин схватил топор и обухом нанёс удар по голове женщины. Затем схватил стола нож и ударил им в грудную клетку.

Раненая рухнула на пол. Ярость накрыла мужчину, и он нанёс ножом ещё шесть ударов в шею, два – в грудь и один – в плечо. После чего взял топор и завершил расправу, трижды ударив им по шее.

Женщина скончалась через короткое время.

- Суд учёл в совокупности смягчающие Б. наказание обстоятельства и назначил ему 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.
убийство

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