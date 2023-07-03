Проказников догнали и заставили тушить огонь
Вечером 1 июля в Гусиноозёрске произошёл пожар. На улице Железнодорожная дети подожгли тополиный пух, в результате чего огонь быстро распространился. Видео опубликовали в паблике «Весь Гусиноозёрск».
Дети пытались убежать с места происшествия. Однако очевидцы поймали маленьких проказников и заставили тушить огонь. По всей видимости, помощь пожарных не потребовалась.
- Вечером увидели, как дети подожгли пух, и в одну секунду всё вспыхнуло. Дети сразу же бросились убегать, но мы успели их остановить и предотвратить пожар совместными усилиями и подручными средствами, - говорится в сообщении.
В Бурятии дети устроили пожар, подпалив тополиный пух
Происшествия, Фото:
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