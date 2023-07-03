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В Иркутске уничтожили опасный предмет

В Иркутске уничтожили опасный предмет
Происшествия,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
В городском округе сняли режим чрезвычайной ситуации

С 21:00 30 июня на территории посёлка Боково в Ленинском округе Иркутска снят режим чрезвычайной ситуации. Напомним, его ввели 29 июня в связи с обнаружением авиационного средства поражения (со следами коррозии).

Специалистами проведено уничтожение опасного предмета и его утилизация, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск чрезвычайная ситуация режим ЧС

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