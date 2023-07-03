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В Бурятии с грузового поезда сняли туристов с палаткой

В Бурятии с грузового поезда сняли туристов с палаткой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Путешественники придумали оригинальный способ добраться до места

На севере Бурятии транспортные полицейские привлекли к административной ответственности трёх туристов, путешествовавших на грузовом поезде.

Людей с палаткой, ехавших в пустом полувагоне грузового поезда, железнодорожники заметили на перегоне Новый Уоян – Анамакит.

На станции «Северобайкальск» их уже поджидали транспортные полицейские.

- Сотрудники транспортной полиции с грузового поезда сняли трёх граждан: жителей Приморского и Краснодарского краев 2003 и 1999 г.р. и хабаровчанина 1999 г.р. Мужчины пояснили, что путешествовали от Новой Чары до Северобайкальска в полувагоне грузового поезда, так как не смогли проехать по маршрутному туру поездки автотранспортом из-за сильных дождей, - рассказали в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

Нарушители привлечены к ответственности по ч.1 ст. 11.17 КоАП РФ «Самовольный проезд в грузовом поезде». Путешественникам грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей.

поезд

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