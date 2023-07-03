Жительница Ангарска перевела мошенникам 6 млн рублей

Полицейские разыскивают «инвестиционных экспертов»



45-летняя жительница Ангарска, поверив в высокий заработок на инвестициях, перевела мошенникам 6 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Женщине позвонил «финансовый помощник» и предложил пассивный доход от заработка на биржевых ставках. Потерпевшая согласилась, после чего ей предложили установить на телефон приложение.



Лжеброкер порекомендовал сумму первого взноса – 22 тысячи рублей, которую следовало перевести на указанный им номер телефона. Женщина выполнила его требования и получила «прибыль» в размере 1,5 тысяч рублей. Желая получать от вложений большую сумму, ангарчанка по рекомендации злоумышленника оформила кредит на сумму 4 миллиона рублей и перевела средства.



Однако в какой-то момент «доход от вложений» перестал поступать на её счет, а «финансовый менеджер» объяснил это создавшимися проблемами, которые следует решить, вложив ещё 2 миллиона рублей. Поверив собеседнику, начинающий инвестор заняла деньги у знакомой и перевела их на указанные счета. Но после этого ситуация не разрешилась, а собеседник призывал перечислить всё новые суммы, ссылаясь на возникающие выдуманные проблемы.



Осознав, что её обманывают, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время проводится проверка.



Полицейские предупреждают: необходимо критически относиться к любым предложениям быстрого заработка в Сети. Зачастую под видом брокеров, финансовых менеджеров и других помощников в торговле на различных площадках действуют мошенники, единственная цель которых – похитить деньги.

