03 июля

02 июля

Популярное

В Бурятии на Байкале едва не унесло отдыхающих на сломавшейся лодке

В Бурятии на Байкале едва не унесло отдыхающих на сломавшейся лодке
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Туристы оказались в водной ловушке

Вечером 1 июля инспекторы ГИМС во время патрулирования пришли на помощь туристам в Чивыркуйском заливе Байкала.

Группа отдыхающих, катавшихся на моторной лодке, не могла выбраться с острова Бакланий. Они оказались в ловушке из-за того, что мотор сломался, а на Байкале в этот день были сильные волны.

Инспекторы ГИМС спасли отдыхающих. Их доставили на берег в село Курбулик.

- Также сотрудниками проведена профилактическая беседа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

 

Байкал спасательная операция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии тушат один лесной пожар
В Бурятии тушат один лесной пожар
Происшествия, 03.07.2023
Он возник в Баунтовском районе
Почти Камчатка: В Бурятии за 10 лет зафиксировали более 160 ощутимых землетрясений
Почти Камчатка: В Бурятии за 10 лет зафиксировали более 160 ощутимых землетрясений
Происшествия, 02.07.2023
Специалисты включили республику в число самых сейсмоопасных регионов
Экс-глава Бурятской митрополии рассказал о погибшем прокуроре Чувашии
Экс-глава Бурятской митрополии рассказал о погибшем прокуроре Чувашии
Происшествия, 02.07.2023
Савватий Антонов сообщил, что он был добропорядочным христианином и настоящим специалистом своего дела
В прибрежном районе Бурятии большегруз повредил мост
В прибрежном районе Бурятии большегруз повредил мост
Происшествия, 02.07.2023
Ограничивать движение транспорта там пока не стали
Часть района Бурятии осталась без света
Часть района Бурятии осталась без света
Происшествия, 02.07.2023
Электроэнергия исчезла сразу четырёх закаменских сёлах
Жителю Бурятии дали 9 лет «строгача» за убийство родного брата
Жителю Бурятии дали 9 лет «строгача» за убийство родного брата
Происшествия, 02.07.2023
Мужчина спьяну принял его за ворвавшегося в дом злоумышленника
На севере Бурятии с утра произошло землетрясение
На севере Бурятии с утра произошло землетрясение
Происшествия, 02.07.2023
На этот раз тряхнуло Муйский район
В Бурятии не стали наказывать военного, ударившего ребёнка кулаком в лицо
В Бурятии не стали наказывать военного, ударившего ребёнка кулаком в лицо
Происшествия, 02.07.2023
Его привлекут только к дисциплинарной ответственности
В районе Бурятии река вышла из берегов
В районе Бурятии река вышла из берегов
Происшествия, 02.07.2023
Цакирка подтопила дорогу между селом и райцентром 
Несколько рек в Бурятии вышли на пойму
Несколько рек в Бурятии вышли на пойму
Происшествия, 02.07.2023
А в столице республики начала подниматься Селенга
В Бурятии размыло откосы моста через реку Алла
В Бурятии размыло откосы моста через реку Алла
Происшествия, 01.07.2023
На месте побывал зампред правительства республики Евгений Луковников 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^