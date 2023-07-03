В Бурятии на Байкале едва не унесло отдыхающих на сломавшейся лодке

Туристы оказались в водной ловушке
Вечером 1 июля инспекторы ГИМС во время патрулирования пришли на помощь туристам в Чивыркуйском заливе Байкала.
Группа отдыхающих, катавшихся на моторной лодке, не могла выбраться с острова Бакланий. Они оказались в ловушке из-за того, что мотор сломался, а на Байкале в этот день были сильные волны.
Инспекторы ГИМС спасли отдыхающих. Их доставили на берег в село Курбулик.
- Также сотрудниками проведена профилактическая беседа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
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