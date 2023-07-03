В Бурятии тушат один лесной пожар

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Он возник в Баунтовском районе



Накануне, 2 июля, в Бурятии обнаружили один новый лесной пожар – в Баунтовском районе. Он возник по вине местных жителей.



- На тушении работали 13 пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 10 га, из них 5 га – нелесная, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На утро 3 июля работы по тушению возгорания продолжаются.



В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.





