В Иркутской области в ДТП погиб не пристёгнутый ремнём водитель

Мужчина скончался на месте



Смертельное ДТП произошло ночью 3 июня на автодороге Кутулик – Бахтай – Хадахан вблизи села Табарсук Аларского района Иркутской области.



Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Аллион» не выбрал безопасную скорость, в результате чего съехал с проезжей части дороги. Автомобиль опрокинулся.



29-летний мужчина скончался на месте.



Установлено, что водитель на момент происшествия не был пристёгнут ремнём безопасности, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.



