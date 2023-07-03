03 июля

02 июля

Популярное

В Иркутской области в ДТП погиб не пристёгнутый ремнём водитель

Происшествия, 
Мужчина скончался на месте

Смертельное ДТП произошло ночью 3 июня на автодороге Кутулик – Бахтай – Хадахан вблизи села Табарсук Аларского района Иркутской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Аллион» не выбрал безопасную скорость, в результате чего съехал с проезжей части дороги. Автомобиль опрокинулся.

29-летний мужчина скончался на месте.

Установлено, что водитель на момент происшествия не был пристёгнут ремнём безопасности, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии тушат один лесной пожар
В Бурятии тушат один лесной пожар
Происшествия, 03.07.2023
Он возник в Баунтовском районе
Почти Камчатка: В Бурятии за 10 лет зафиксировали более 160 ощутимых землетрясений
Почти Камчатка: В Бурятии за 10 лет зафиксировали более 160 ощутимых землетрясений
Происшествия, 02.07.2023
Специалисты включили республику в число самых сейсмоопасных регионов
Экс-глава Бурятской митрополии рассказал о погибшем прокуроре Чувашии
Экс-глава Бурятской митрополии рассказал о погибшем прокуроре Чувашии
Происшествия, 02.07.2023
Савватий Антонов сообщил, что он был добропорядочным христианином и настоящим специалистом своего дела
В прибрежном районе Бурятии большегруз повредил мост
В прибрежном районе Бурятии большегруз повредил мост
Происшествия, 02.07.2023
Ограничивать движение транспорта там пока не стали
Часть района Бурятии осталась без света
Часть района Бурятии осталась без света
Происшествия, 02.07.2023
Электроэнергия исчезла сразу четырёх закаменских сёлах
Жителю Бурятии дали 9 лет «строгача» за убийство родного брата
Жителю Бурятии дали 9 лет «строгача» за убийство родного брата
Происшествия, 02.07.2023
Мужчина спьяну принял его за ворвавшегося в дом злоумышленника
На севере Бурятии с утра произошло землетрясение
На севере Бурятии с утра произошло землетрясение
Происшествия, 02.07.2023
На этот раз тряхнуло Муйский район
В Бурятии не стали наказывать военного, ударившего ребёнка кулаком в лицо
В Бурятии не стали наказывать военного, ударившего ребёнка кулаком в лицо
Происшествия, 02.07.2023
Его привлекут только к дисциплинарной ответственности
В районе Бурятии река вышла из берегов
В районе Бурятии река вышла из берегов
Происшествия, 02.07.2023
Цакирка подтопила дорогу между селом и райцентром 
Несколько рек в Бурятии вышли на пойму
Несколько рек в Бурятии вышли на пойму
Происшествия, 02.07.2023
А в столице республики начала подниматься Селенга
В Бурятии размыло откосы моста через реку Алла
В Бурятии размыло откосы моста через реку Алла
Происшествия, 01.07.2023
На месте побывал зампред правительства республики Евгений Луковников 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^