Мужчина скончался на месте
Смертельное ДТП произошло ночью 3 июня на автодороге Кутулик – Бахтай – Хадахан вблизи села Табарсук Аларского района Иркутской области.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Аллион» не выбрал безопасную скорость, в результате чего съехал с проезжей части дороги. Автомобиль опрокинулся.
29-летний мужчина скончался на месте.
Установлено, что водитель на момент происшествия не был пристёгнут ремнём безопасности, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
В Иркутской области в ДТП погиб не пристёгнутый ремнём водитель
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