Почти Камчатка: В Бурятии за 10 лет зафиксировали более 160 ощутимых землетрясений



На днях в Счётной палате РФ со ссылкой на данные МЧС России сообщили, что за последние 10 лет – с 2012 по 2022 годы – в стране произошло 1172 ощутимых землетрясения и восемь чрезвычайных ситуаций. Наиболее активными были сейсмические зоны Кавказа (Дагестан и Чечня), Дальнего Востока (Камчатка и Сахалин) и Байкальского региона (Бурятия и Забайкальский край).



В Бурятии, по данным статистического ведомства, за предыдущее десятилетие зафиксировали 162 таких сейсмособытия. На Сахалине их было 588, на Камчатке – 170, то есть немногим больше, чем в нашей республике.







В соседней Иркутской области зарегистрировали 24 землетрясения, в Забайкалье – 26. Ещё 50 – в Дагестане, 48 – в Краснодарском крае, 13 – в Ставропольском и 17 – в Чечне.



- При этом в целом в большинстве сейсмоопасных районов с 2013 года сохранялся период так называемого «сейсмического затишья», то есть отсутствия сильных землетрясений. В последующие годы, согласно прогнозам, вероятность возникновения более мощных возрастёт, – отмечают в Счётной палате.



Эксперты проверили, как в субъектах страны организована работа по сейсмоусилению зданий и сооружений и пришли к выводу, что существующие подходы к реализации этих мероприятий требуют пересмотра. В первую очередь, необходимо обеспечить комплексный подход к решению задачи по обеспечению сейсмической безопасности страны.

