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Экс-глава Бурятской митрополии рассказал о погибшем прокуроре Чувашии

Экс-глава Бурятской митрополии рассказал о погибшем прокуроре Чувашии
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
Савватий Антонов сообщил, что он был добропорядочным христианином и настоящим специалистом своего дела

Бывший глава Бурятской митрополии, а ныне – митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий Антонов – принёс соболезнования родным и близким прокурора Чувашии Андрея Фомина. Как сообщают федеральные СМИ, он утонул днём 1 июля во время заплыва через Волгу в Чебоксарах.

РБК пишет, что Фомину стало плохо после того, как он преодолел более половины расстояния. В какой-то момент мужчина ушёл под воду. Спасатели достали его из реки и передали медикам, но было уже поздно, отмечает «Комсомольская правда».

- С прискорбием узнал о кончине прокурора Чувашской республики Андрея Валерьевича Фомина. Он был честным, искренним добропорядочным христианином, грамотным руководителем, настоящим специалистом своего дела, который стоял на страже законности нашей страны, – подчеркнул Савватий Антонов. – Царствие небесное, вечный покой.

Свои соболезнования семье и близким погибшего накануне выразил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и глава республики Олег Николаев. 
трагедия

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