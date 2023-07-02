Экс-глава Бурятской митрополии рассказал о погибшем прокуроре Чувашии



Бывший глава Бурятской митрополии, а ныне – митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий Антонов – принёс соболезнования родным и близким прокурора Чувашии Андрея Фомина. Как сообщают федеральные СМИ, он утонул днём 1 июля во время заплыва через Волгу в Чебоксарах.



РБК пишет, что Фомину стало плохо после того, как он преодолел более половины расстояния. В какой-то момент мужчина ушёл под воду. Спасатели достали его из реки и передали медикам, но было уже поздно, отмечает «Комсомольская правда».



- С прискорбием узнал о кончине прокурора Чувашской республики Андрея Валерьевича Фомина. Он был честным, искренним добропорядочным христианином, грамотным руководителем, настоящим специалистом своего дела, который стоял на страже законности нашей страны, – подчеркнул Савватий Антонов. – Царствие небесное, вечный покой.



Свои соболезнования семье и близким погибшего накануне выразил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и глава республики Олег Николаев.

