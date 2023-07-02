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В прибрежном районе Бурятии большегруз повредил мост

В прибрежном районе Бурятии большегруз повредил мост
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ограничивать движение транспорта там пока не стали

Этот инцидент произошёл в сельском поселении «Баянгольское» в Баргузинском районе. Как сообщили в группе «Баргузин-инфо 24/7», большегрузный автомобиль повредил мост, проезжая его.

Движение транспорта на переправе через ручей ограничивать не стали. Проезд там осуществляется в штатном режиме. Обстановку на месте оценит рабочая группа от районной администрации. 
мост большегрузные автомобили

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