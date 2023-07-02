В прибрежном районе Бурятии большегруз повредил мост



Этот инцидент произошёл в сельском поселении «Баянгольское» в Баргузинском районе. Как сообщили в группе «Баргузин-инфо 24/7», большегрузный автомобиль повредил мост, проезжая его.



Движение транспорта на переправе через ручей ограничивать не стали. Проезд там осуществляется в штатном режиме. Обстановку на месте оценит рабочая группа от районной администрации.