Часть района Бурятии осталась без света

Электроэнергия исчезла сразу четырёх закаменских сёлах
Днём 2 июля несколько населённых пунктов Закаменского района оказались обесточены. Под отключение попали село Баянгол, а также улусы Бортой, Мыла и Цаган-Морин.
Причина уже известна – повреждение электроопоры. Аварию устраняет бригада из четырёх человек. Задействовать пришлось одну единицу техники.
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Электроэнергия исчезла сразу четырёх закаменских сёлах
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